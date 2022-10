Furto in un bar di via Epomeo a Soccavo, i titolari: “Proviamo tanta amarezza per voi”

Furto nella notte nel Caffè Monario, bar di via Epomeo a Soccavo, nella periferia nord-occidentale di Napoli. I proprietari hanno pubblicato le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna del locale in Rete, sfogandosi: "Proviamo solo amarezza per voi", hanno commentato, aggiungendo che "domani più di oggi non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi di noi stessi".

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza diffuse dai titolari, si nota un uomo che, a viso scoperto ma protetto dalla visiera di un cappellino, mentre rovista attorno al bancone del bar dove si è introdotto poco dopo le 2.20 della notte scorsa, il 13 ottobre. Rovista alla ricerca di qualcosa di valore da rubare, tra cui soldi nel registratore di cassa. L'uomo, tra l'altro, sembra anche essere "seccato", forse dal fatto di non trovare quanto sperasse.

Questo il testo completo dello sfogo, sui canali social, dei proprietari del bar Caffè Monario di Soccavo:

Ci tenevo non a caso a fare questo piccolo ma intenso appello o comunicazione. A voi le interpretazioni.

Vorrei, anzi vorremmo far recapitare alla cosiddetta/i merda/e ripresa in questo video che le vostra gelosia mutata in codesti atteggiamenti di furto per “ pochi spicci” mi rincresce tanto.

Mi domando ridendo tra me e me: il vostro inutile cervello cosa si aspettava di trovare? Forse un miracolo, quello che servirebbe in questi casi. Un miracolo per l’estinzione di voi stessi e di persone come voi. Persone con vite povere e vuote, ma ricche solo di invidia.

Vorremmo dirvi invece che il nostro sudore, quello che impegniamo ogni mattina nella riuscita a pieno del nostro lavoro ci ripaga comunque.

Vorremmo dirvi che più di tanta amarezza per voi non possiamo provare, e che domani più di oggi non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi di noi stessi. Quindi ancora una volta, grazie. Grazie per questa ennesima dimostrazione.

Con questo concludo nell’augurarvi una buona serata, soprattutto ai nostri clienti che accoglieremo sempre con un grande sorriso, domani più di oggi.