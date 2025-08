Furti di rame dalle colonnine di ricarica per auto elettriche a Napoli e provincia, episodi in netto aumento

La colonnina di ricarica di Varcaturo distrutta

L'hanno montata nel pomeriggio del 30 luglio, nella notte del 1 agosto era stata già distrutta: avevano prima rubato uno dei due cavi, poi sono tornati a prendere l'altro. Nemmeno quarantotto ore, e nella colonnina di ricarica di Varcaturo sono rimasti soltanto i due monconi. Inutilizzabile, ovviamente. Situazione non certo nuova, e che si ricollega al vecchio fenomeno dei furti di rame. Con una opzione in più per gli "specialisti", molto più comoda: il cavo è lì, a disposizione, basta tranciarlo e portarselo via.

I furti di rame dalle colonnine di ricarica

A Giugliano, comune del Napoletano di cui Varcaturo è frazione, sono diversi i casi segnalati. Tutti identici: le colonnine, installate da poco, sono state subito prese di mira. Nelle scorse settimane i furti ci sono stati a Bacoli, altro comune della provincia, così come nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove a giugno era stata devastata la stazione per la ricarica di auto elettriche di viale Kennedy. Il fenomeno è relativamente nuovo per Napoli perché solo di recente si sta provvedendo con l'installazione di numerose colonnine, ma nei mesi scorsi è già successo anche in altre città: a Roma, per esempio, nei primi mesi del 2025 le colonnine distrutte sono state circa duecento.

Quanto vale il rame usato

Secondo la London Metal Exchange, la borsa dei metalli di Londra, tra le più importanti al mondo, il rame oggi (4 agosto 2025) vale 9.63 dollari al chilo; nel caso in esame si tratta di rame usato, quindi si dovrà sottrarre una percentuale che oscilla tra il 20% e il 30%. Ipotizzando che sia del 25%, giusto per avere un'idea, si ottiene un valore di 7,2 dollari al chilo (corrispondenti a 6,22 euro al cambio di oggi). E, considerando che in ogni cavo sottratto da una colonnina ci sono circa 7 chili di rame, si può stimare che ognuno di questi valga almeno una quarantina di euro.