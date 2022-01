Fuorigrotta, positivo al Covid viola la quarantena e va in giro in auto: denunciato La Polizia ha denunciato un 40enne sorpreso in auto a Fuorigrotta con altre 2 persone, mentre doveva essere in quarantena a casa perché positivo dal 30 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Positivo al Covid19 viola la quarantena e va in giro in auto a Fuorigrotta con gli amici. Si tratta di un 40enne napoletano per il quale l'Asl aveva disposto l'isolamento domiciliare in quanto contagiato dal Coronavirus dal 30 dicembre scorso. L'uomo, invece, ieri sera era in un'auto con altre due persone. I tre, però, sono incappati nei controlli della Polizia di Stato. Quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, in via Giulio Cesare hanno controllato l'autovettura, dagli accertamenti è emerso che uno dei tre doveva trovarsi in quarantena. L'uomo è stato denunciato per violazione della quarantena obbligatoria per positività al Covid-19. Inoltre, gli operatori hanno invitato il quarantenne a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.

Tre multati a Chiaia per le mascherine

Sempre nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del NAS (Nucleo anti sofisticazione) e quelli della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento. Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone, tre delle quali sono state sanzionate per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e due denunciate per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.