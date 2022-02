Fungo tossico nel profumo, migliaia di confezioni scoperte a Napoli: poteva causare infezioni La scoperta è stata effettuata, a Napoli, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza: il profumo proveniva dagli Emirati Arabi.

A cura di Valerio Papadia

Migliaia di confezioni di profumo, nello specifico eau de toilette, molto pericolose per la salute dei consumatori, scoperte a Napoli dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale partenopeo: nei profumi c'era infatti un fungo tossico che avrebbe potuto causare infezioni. I funzionari dell'Agenzia e i militari delle Fiamme Gialle, nel capoluogo campano, hanno intercettato il carico di eau de toilette, 27.840 flaconi in tutto, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti e destinato a una società operante sul territorio nazionale: già alla vista, il carico presentava delle criticità tali da richiedere l'intervento dei tecnici degli Uffici di Sanità Marittima Transfrontaliera di Napoli, che hanno prelevato alcuni campioni del profumo per analizzarli.

I flaconi di profumo rispediti negli Emirati Arabi

Le analisi al microscopio dei campioni di profumo hanno rivelato la presenza di "Ige Fungine": si tratta delle unità strutturali che costituiscono i funghi tossici che possono causare infezioni diffuse. Dopo le analisi di rito, l'intero carico di eau de toilette è stato rispedito nel Paese di provenienza, ovvero gli Emirati Arabi Uniti.