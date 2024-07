video suggerito

Funerali a Scampia, si faranno in piazza: previste centinaia di persone. Celebrerà il Vescovo Battaglia La celebrazione funebre, presieduta dall’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, si terrà nella piazza Giovanni Paolo II di Scampia, alle ore 9.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

I funerali di Patrizia, Margherita Della Ragione e di Roberto Abbruzzo, le tre vittime del crollo alla Vela Celeste di Scampia si terranno lunedì 29 luglio come annunciato ieri ma cambia il programma per motivi di ordine pubblico. È infatti prevista una grossa affluenza di persone, così stamattina nel corso della riunione del centro coordinamento soccorsi, riunito dal Prefetto Michele di Bari, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, sono stati decisi i dettagli tecnici. La celebrazione funebre, presieduta dall'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, si terrà nella piazza Giovanni Paolo II di Scampia, alle ore 9.30. L' accesso alla piazza sarà consentito entro le ore 9.15.

Restano stazionarie le condizioni dei feriti. C'è una delle donne ricoverate al Cardarelli che è in condizioni gravi e due dei sette bambini ricoverati al Santobono che purtroppo sono in condizioni gravi. Il Comitato Vele Scampia chiede soluzioni abitative rapide: «Il caldo e la precarietà pesano ogni ora di più. I bambini hanno bisogno di un tetto. Ci sono persone che continuamente si sentono male e fino a ieri sera non era garantita neppure un'ambulanza fissa. Anche a questo abbiamo provveduto da soli ancora una volta con l'aiuto di un artista, Goelier, che ha finanziato la presenza del mezzo e che si è unito ai tanti altri, Franco Ricciardi, Debora De Luca, Enzo Dong, che ci stanno sostenendo e che ringraziamo. Ci aspettiamo adesso una risposta immediata da parte innanzitutto del Comune e poi, come abbiamo già ribadito, un impegno di tutte le istruzioni per l'accelerazione del processo di abbattimento e ricostruzione».