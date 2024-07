video suggerito

Crollo Scampia, Geolier paga un'ambulanza per gli sfollati che dormono all'università Il rapper napoletano ha pagato un'ambulanza privata che stia in presidio fisso, 24 ore su 24, all'esterno della sede della Federico II a Scampia, dove centinaia di sfollati hanno trovato rifugio dopo il crollo alla Vela Celeste.

A cura di Valerio Papadia

Nei giorni successivi al crollo verificatosi lo scorso 22 luglio alla Vela Celeste di Scampia, nel quale hanno perso la vita tre persone, in molti lo avevano invocato: "Dov'è Geolier?" si chiedevano in molti, visto che il rapper partenopeo, originario proprio dell'area Nord di Napoli, non si era ancora espresso sulla vicenda. Né, come ha fatto il suo collega Franco Ricciardi, si è prodigato per portare aiuti ai tantissimi sfollati, centinaia, che da giorni stanno dormendo nella sede dell'Università Federico II proprio a Scampia. Silenziosamente, però, Geolier si è attivato per le persone della Vela Celeste colpite dal dramma: il rapper ha pagato un'ambulanza privata affinché stia in presidio fisso, 24 ore su 24, all'esterno dell'università.

"Voglio ringraziare a nome di tutti gli abitanti della Vela Celeste a Geolier, grazie a lui questa sera abbiamo una ambulanza h24 nei pressi dell'università di Scampia" ha scritto Patrizia Mincione, pubblicando sui social la foto dell'ambulanza all'esterno della facoltà di Scienze Infermieristiche di Scampia.

Comitato Vele: "Grazie a Geolier, ma all'università situazione insostenibile"

Un ringraziamento al rapper napoletano è arrivato anche dal Comitato Vele Scampia, che ha però posto l'attenzione sulla difficile situazione vissuta dagli sfollati all'università. £Non c'è più tempo da perdere. La situazione all'interno dell'Università – dice il Comitato – è insostenibile. Il caldo e la precarietà pesano ogni ora di più. I bambini hanno bisogno di un tetto. Ci sono persone che continuamente si sentono male e fino a ieri sera non era garantita neppure un'ambulanza fissa. Anche a questo abbiamo provveduto da soli ancora una volta con l'aiuto di un artista, Geolier, che ha finanziato la presenza del mezzo".

Lunedì 29 luglio i funerali delle tre vittime del crollo

Si svolgeranno lunedì 29 luglio i funerali delle tre vittime del crollo alla Vela Celeste di Scampia: Roberto Abruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 e Patrizia Della Ragione, 53, madre del primo e zia della seconda. Le esequie delle tre vittime si svolgeranno alle ore 10 nella chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo, in piazza Libertà, al Rione Monterosa. In occasione dei funerali, il Comune di Napoli ha proclamato il lutto cittadino.