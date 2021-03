in foto: Immagine di repertorio

Nonostante le norme anti contagio Covid-19, avevano organizzato un funerale "tradizionale": funzione funebre, corteo, anche la banda musicale per accompagnare il defunto in quell'ultimo viaggio. Lo hanno scoperto i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale a Scafati, in provincia di Salerno, durante i controlli sul territorio; durante l'intervento sono state identificate e sanzionate circa 40 persone, quasi tutte arrivate dalla provincia di Napoli per partecipare al funerale. Ieri i nuovi positivi a Scafati erano stati 46. Nelle scorse ore c'è stata una nuova sanificazione al Comune in seguito alla scoperta di altri tre casi tra i dipendenti.

Sulla vicenda sono in corso indagini: le forze dell'ordine stanno cercando di capire se i presenti avevano ottenuto una autorizzazione, anche alla luce delle recenti ordinanze comunali che avevano disposto la chiusura del cimitero comunale e consentito la presenza dei soli familiari per le sepolture. Pur manifestando solidarietà per la famiglia del deceduto, il sindaco Cristoforo Salvati ha ricordati che il momento è "particolarmente difficile" e che, visto anche l'aumento di contagi registrato in Campania, "bisogna attenersi rigorosamente alle regole".

"È assurdo – ha continuato il Primo Cittadino – che, nonostante le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid, sia stato organizzato un funerale con banda musicale al seguito e con cosi tante persone assembrate. È davvero sconcertante prendere atto del fatto che la gente non voglia capire quanto sia difficile fronteggiare questa emergenza. Gli sforzi di tutti rischiano di essere vanificati dai comportamenti irresponsabili di pochi”.