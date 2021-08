Fuga di gas mentre prepara le passate di pomodori: donna ricoverata con gravi ustioni Una donna si trova ricoverata al Cardarelli per le gravi ustioni riportate dopo che una improvvisa esplosione all’interno di un casolare dove stava preparando le bottiglie di salsa di pomodoro. Forse una fuga di gas che ha saturato l’ambiente mentre la donna non era presente: al suo ritorno, accendendo la luce, la scintilla che ha causato la fiammata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta esplosione causata dal gas è nella frazione di Capocastello, a Mercogliano (Avellino), ha causato il ferimento di una donna che stava confezionando le bottiglie di salsa di pomodoro fatte in casa. La donna è rimasta gravemente ferita, e si trova ora ricoverata per le ustioni riportate all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata portata in elisoccorso e d'urgenza.

Sull'esatta dinamica indagano le forze dell'ordine, con la Procura di Avellino che ha anche aperto un fascicolo d'indagine per accertare ogni possibile concausa. Dai primissimi rilievi, sembrerebbe che la donna abbia acceso l'interruttore della luce provocando la scintilla che ha causato poi la fiammata.

La casa, o meglio il casolare, era di appena 15-20 metri quadri e la donna lo stava utilizzando per preparare le conserve di salsa di pomodoro. Una tradizione meridionale che proprio in questo periodo si tiene un po' ovunque: forse proprio dalla bombola che alimentava la fiamma potrebbe essere partita la perdita che ha poi riempito di gas l'ambiente, che essendo molto piccolo non ci ha messo molto tempo a saturarsi.

Quando la donna, ignara di tutto, è tornata al casolare ed ha accesso l'interruttore, si è innescato il tutto, causando la fiammata che ha travolta la donna, provocandole ustioni in gran parte del corpo. Immediati i soccorsi che poi in elicottero l'hanno trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 accorsi sul posto. Spetterà alla Procura irpina ora coordinare le indagini e fare piena chiarezza sull'accaduto, mentre la donna si trova ancora in ospedale per le cure del caso.