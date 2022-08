Fucili e bombe a mano a Ponticelli: sequestrati arsenale e laboratorio per la droga in un edificio L’arsenale e il laboratorio sono stati individuati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza in un edificio a Ponticelli, periferia Est di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Blitz della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale nonché un laboratorio per la droga. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 agosto: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme ai colleghi del commissariato Ponticelli e alle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno controllato il cosiddetto "grattacielo" che sorge in via Franciosa, all'angolo con via Ulise Prota Giurleo: qui, le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica calibro 45, una bomba a mano, caricatori per armi varie nonché numerose munizioni di vario calibro.

Contestualmente, nello stesso edificio, poliziotti e finanzieri hanno scoperto anche un laboratorio utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. Sono in corso indagini per individuare a chi appartengano le armi e il laboratorio di droga scoperti e sequestrati dalle forze dell'ordine; con molta probabilità, verranno effettuati anche ulteriori accertamenti sulle armi per appurare se siano state utilizzate di recente.