Frode sull’Iva per vendere Airpods a prezzi stracciati: in carcere anche tre finanzieri a Napoli Smantellata organizzazione che vendeva prodotti elettronici falsi truffando sull’Iva: 12 misure cautelari. La base a Napoli, sequestri per 8 milioni di euro.

A cura di Nico Falco

Figurano anche tre ispettori della Guardia di Finanza e un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, tutti in servizio a Napoli, tra i 12 destinatari di misura cautelare accusati di fare parte di una associazione, composta anche da imprenditori e professionisti, che tramite una ingente frode sull'Iva aveva invaso il mercato con prodotti elettronici e in particolar modo Airpods venduti a prezzi estremamente bassi.

Le misure sono arrivate al termine delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, i provvedimenti sono stati notificati su richiesta della Procura Europea, titolare di una inchiesta che ha coinvolto 19 Paesi dell'Unione; i reati ipotizzati sono di frode transnazionale, corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito la base dell'organizzazione si trovava in uno studio professionale di Napoli che opera anche all'estero.

I pubblici funzionari infedeli, per i quali è stato disposto il carcere tra Santa Maria Capua Vetere e l'istituto napoletano di Poggioreale, erano il perno del sistema: erano loro, in cambio di mazzette, a rivelare informazioni coperte da segreto a cui avevano accesso tramite database riservati. I prodotti, per i quali non veniva versata l'Iva, venivano poi reimmessi sul mercato a prezzi molto più bassi del valore reale, creando quindi anche ripercussioni sulla concorrenza. Nel corso dell'esecuzione delle misure cautelari la Guardia di Finanza ha anche sequestrato beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati per un valore complessivo di circa otto milioni di euro.