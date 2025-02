video suggerito

Francesco Gabbani al Vulcano Buono di Nola per il firmacopie del nuovo album Venerdì 28 febbraio Francesco Gabbani al Vulcano Buono di Nola per il firmacopie del nuovo album "Dalla tua parte", dopo aver portato "Viva la vita" a Sanremo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Gabbani arriva a Nola, in provincia di Napoli, per il firmacopie del suo nuovo album: la location è quella del Vulcano Buono, l'imponente Centro Commerciale che sorge in località Boscofangone, alle porte della cittadina nolana nota anche per aver ospitato una villa dell'Imperatore Augusto all'interno della quale l'imperatore romano spirò di ritorno da Brindisi.

L'appuntamento è per venerdì 28 febbraio alle 10, in piazza Capri, all'interno del Vulcano Buono. Per partecipare, basterà acquistare il CD o il vinile presso il Mondadori Bookstore che si trova all'interno del centro commerciale e ritirare, subito dopo l'acquisto, il pass numerato (disponibile fino ad esaurimento scorte) presso l'Infopoint del centro.

L'album, "Dalla tua parte" è il sesto disco in studio (e l'ottavo complessivo di live e raccolte) di Francesco Gabbani, l'artista carrarese reduce dall'ottavo posto a Sanremo 2025 con il brano "Viva la Vita" e vincitore della rassegna prima tra le nuove proposte (2016) poi nella rassegna big (2017), nonché secondo nel 2020 e sesto all'Eurovision del 2017 con Occidentali's Karma. "Non finirò mai di crescere. Mi piace l'idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento", ha detto commentando l'uscita del nuovo album, "Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po' più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società".