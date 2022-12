Frana a Ischia, allarme sciacalli, 10 famiglie ancora da sgomberare in zona rossa, si cerca l’ultima dispersa Domani ripartono le scuole dell’obbligo. Mercoledì le superiori. Controlli delle forze dell’ordine contro gli sciacalli. Allerta meteo fino alle 16 di oggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È partita la conta dei nuovi danni a Ischia, colpita dal forte maltempo di stanotte, con temporali, fulmini, vento e pioggia. Si temono nuovi dissesti, dopo la tragedia della frana di fango e detriti che ha colpito Casamicciola lo scorso 26 novembre provocando 11 vittime già accertate e una dispersa, oltre a 5 feriti. Ieri mattina si è verificato uno smottamento sulla strada che porta alla spiaggia dei Maronti. Mentre c'è allarme per gli sciacalli. Stamattina i carabinieri hanno denunciato un 53enne che aveva rubato l'auto ad un cittadino impegnato nei soccorsi.

Sfollati anche in altri comuni dell'isola

Sul campo ci sono 220 vigili del fuoco che stanno operando con 83 mezzi di soccorso, oltre a circa 200 volontari di protezione civile. Sono ancora una decina le famiglie non ancora sgomberate dalla zona rossa, dove il piano di evacuazione scattato venerdì pomeriggio per circa 1.100 persone è stato quasi ultimato nella serata di ieri. A Lacco Ameno ci sono 12 sfollati. A Serrara Fontana la sindaca ha ordinato lo sgombero di alcune case nella zonaa di Torre a Sant'Angelo, già franata ad ottobre.

In hotel 417 persone, si cerca ancora la 12esima dispersa

Sono 417 gli sfollati alloggiati in hotel, mentre i restanti hanno trovato altre sistemazioni autonomamente. Delle 54 famiglie che non volevano andare via dalla zona rossa, 44 sono state convinte a lasciare i loro appartamenti e ne restano solo una decina. E sono ancora in corso le ricerche della 12esima dispersa, Maria Teresa Arcamone, di 31 anni. La sua auto è stata ritrovata ieri, sopra la sua casa nella zona di via Celario a Casamicciola, quella più devastata dall'alluvione. Ma la giovane a distanza di più di una settimana non è stata ancora individuata, nonostante le ricerche non si siano mai fermate. Gli ultimi corpi, quelli di Gianluca Monti, della moglie Valentina Castagna e di Salvatore Impagliazzo, sono stati recuperati lo scorso 1 dicembre, facendo salire il bilancio delle vittime della frana a 11.

Allerta meteo gialla fino alle 16 di oggi

Lo sgombero della zona rossa si è reso necessario per l'allerta meteo di colore giallo che ha interessato la Campania, e quindi anche l'isola di Ischia, prorogata fino alle 16 di oggi, domenica 4 dicembre. Stanotte una nuova bomba d'acqua con fulmini e raffiche di vento si è abbattuta sull'isola. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguono, e le ricerche si concentrano soprattutto sulla zona tra via Celario e via Santa Barbara. I pompieri sono impegnati anche nell'assistenza alla popolazione per il recupero di masserizie e beni di prima necessità dalle abitazioniIn corso anche le operazioni di rimozione del fango per il ripristino della viabilità. Domani dovrebbero aprire le scuole dell'obbligo. Mercoledì anche le superiori.

Controlli delle forze dell'ordine sugli sciacalli

Mentre resta alto il rischio degli sciacalli, sui quali monitorano attentamente tutte le forze dell'ordine. Stamattina è stato denunciato per ricettazione un 53enne di Forio che aveva rubato un'auto ad un residente del posto impegnato nei soccorsi. Ieri, un uomo a Serrara Fontana è stato denunciato perché stava costruendo senza le necessarie autorizzazioni in una zona vincolata.