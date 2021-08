Fortunato Cerlino col suo convincente monologo sui no-vax Covid fa arrabbiare gli anti vaccinisti L’attore Fortunato Cerlino con un breve, ironico e tagliente monologo pubblicato sulla sua pagina Facebook, illustra l’ordinaria convivenza tra chi ha scelto di farsi somministrare il vaccino contro il Covid-19 e chi invece è ostinatamente convinto che sia una scelta sbagliata. Il video dell’attore apprezzato da moltissimi estimatori, diventa però bersaglio degli insulti degli anti-vaccinisti. Cui Cerlino replica con la consueta ironia.

Fortunato Cerlino, attore di cinema, teatro e tv, negli ultimi anni noto per la serie televisiva "Gomorra", è anche una bella penna (autore di libri ed editorialista del Corriere del Mezzogiorno) che non difetta in ironia. Da tempo utilizza Facebook come canale diretto coi suoi ammiratori e si produce in monologhi che su argomenti di attualità, dal Ddl Zan ai conflitti che attraversano il mondo. A questo giro, la sua attenzione si è concentrata su una delle questioni più dibattute, ovvero il vaccino anti-Covid.

In particolare Cerlino si è preoccupato, in cinque minuti di delizioso monologo, di analizzare tre possibili situazioni in cui si scontreranno (o si scontrano già) pro e no-vax in Italia. Una ordinaria convivenza tra coloro che il vaccino l'hanno già fatto e quelli che non hanno intenzione di farlo sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola, al lavoro. Situazioni estreme ma assolutamente verosimili, alla luce di ciò che sta accadendo in queste settimane nel nostro Paese. Val la pena di ascoltare, dunque.

Detto ciò, forse il noto attore napoletano non immaginava la reazione ‘sotto' il post di Facebook: tantissimi estimatori si complimentano con l'artista partenopeo, ma c'è anche un coriaceo gruppo di anti vaccinisti che si producono in insulti d'ogni tipo, com'è triste prassi di questi nostri tempi, contro chi non la pensa come loro.

Esordisce Emanuele: «Ma tutta sta storia per cosa?Per farci capire che anche tu hai avuto qualcosina di soldi, per sparare le solite cazz… dette e ridette senza alcuna logica?». Cerlino risponde immediatamente con la consueta ironia: «Sì, in effetti mi hanno offerto 10 milioni di euro per dire la verità, (governo, lobby, case farmaceutiche, alieni…) ma siccome ero d’accordo con loro, ho rifiutato la mazzetta…».

E ancora: «Pensa a fare l’attore. E quando fai pubblicità fatti pagare….Se poi devi fare “propaganda” per il “regime” allora con tutto il rispetto vai a …». Gli altri commenti anti-vax sono non riportabili poiché contenenti insulti.

Inutile dire che il video dell'interprete di don Pietro Savastano in Gomorra è stato scaricato e ricondiviso anche su altri social network, da Instagram a Tik Tok. Una viralità che a differenza di quella del Covid non fa uccide né manda in ospedale nessuno e anzi si candida ad essere un efficace modo per aprire la mente di chi è ostinatamente e ciecamente convinto che vaccinarsi non sia la scelta giusta.