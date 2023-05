Fondi per il Sud, De Luca: “Il ministro Fitto ci dia i soldi, poi ce la vediamo noi” Vincenzo De Luca attacca il ministro Fitto: “Fondi bloccati da mesi, stanno rapinando fondi che per legge sono destinati al sud. Dacceli, ce la vediamo noi”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Al ministro Fitto io gli direi dacci i soldi e non ti preoccupare, ce la vediamo noi". Non usa mezzi termini Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che è tornato a parlare dei fondi Sviluppo e Coesione, un argomento sempre sentissimo. De Luca ha parlato con i giornalisti a margine della VII edizione del "Festival dello Sviluppo Sostenibile", il cui tema era "Lo Stato e le Regioni per lo sviluppo sostenibile e il superamento delle disuguaglianze: dal Pnrr ai fondi europei per la coesione".

"Siamo giù in una situazione per la quale quelli che dovevano essere fondi aggiuntivi sono diventati fondi che sostituiscono fonti ordinarie", ha detto De Luca, "poi adesso stiamo anche liquidando tutta la politica di coesione con il blocco dei fondi. Il risultato è che sono bloccati 22 miliardi di euro destinati al sud, con buona pace di Fitto, per legge dello Stato. Stanno facendo", ha aggiunto ancora De Luca, "un atto di irregolarità politica. Stanno rapinando fondi che per legge sono destinati al sud".

"I Fondi per lo Sviluppo e la Coesione servono per pagare tutti gli interventi sulla viabilità, perché quando hanno approvato il Pnrr ci è stato detto che le opere stradali e per le manutenzioni dei beni artistici e storici li finanziate con questi fondi, che però sono quelli bloccati da dieci mesi. E ora", ha proseguito il presidente della Regione Campania, "ho 500 comuni che mi stanno addosso perché vogliono i soldi, perché le strade stanno saltando da tutte le parti, ma non c'è un euro. Però il ministro Fitto sta coordinando..", ha aggiunto in maniera ironica, per poi concludere: "Io gli direi dacci i soldi e non ti preoccupare, non darti pensiero, ce la vediamo noi".