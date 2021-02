Focolaio Covid nel carcere di Carinola, 17 agenti positivi: screening tra i detenuti

Nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, 17 agenti della Polizia Penitenziaria sono risultati positivi Covid. L’amministrazione ha avviato uno screening tra i detenuti, sono stati effettuati centinaia di tamponi; per il momento non sono emersi casi di contagio ma molti test non sono ancora pronti, si dovrà attendere le prossime ore.