Focolaio di Coronavirus a Qualiano, cittadina della provincia dell'hinterland a Nord di Napoli, purtroppo ancora una volta in una Rsa, una casa di riposo per anziani: sono 30 le persone risultate positive nella struttura, nella quale si registrano purtroppo anche delle vittime legate al Covid19. A darne notizia è il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, che su Facebook ha aggiornato la cittadinanza sull'andamento della pandemia di Coronavirus sul territorio:

Ci sono 7 nuove vittime. Alcune di queste provengono da una RSA di Qualiano in cui si è sviluppato un focolaio. Nella struttura sono stati registrati circa 30 positivi. Di concerto con l’ASL abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza compresa la disposizione di quarantena per l’intera struttura. Come da mia ordinanza, pazienti e personale sanitario sono stati completamente isolati. La decisione è stata presa a seguito di diverse morti sospette avvenute nella casa di risposo, i cui tamponi post mortem hanno dato esito positivo al Covid

Il primo cittadino di Qualiano, nel suo intervento quotidiano sui social network, ha invitato anche la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare le norme anti-contagio in vigore:

Queste tragiche notizie devono farci comprendere come il virus non sia stato sconfitto ed è ancora presente. Pertanto, ancora una volta, invito tutti a rispettare le poche e semplici regole per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente

Sono 102 le persone, come rende noto ancora il sindaco de Leonardis, attualmente positive a Qualiano. Dall'ultimo aggiornamento comunicato dall'Asl Napoli 2 Nord all'amministrazione comunale – datato 21 gennaio 2021 – in città sono stati riscontrati 69 nuovi casi e 70 guarigioni, oltre alle 7 vittime menzionate in precedenza.