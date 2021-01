C'è una festa tra adolescenti dietro al focolaio Covid che è scoppiato in questi giorni a San Martino Valle Caudina, piccolo centro di poco meno di 5mila abitanti nella provincia di Avellino, dove sono 35 i cittadini positivi al Coronavirus al momento. Nei prossimi giorni, in particolare domenica 24 gennaio, saranno circa 100 i cittadini entrati in contatto con i positivi che saranno sottoposti a tampone al drive-in predisposto nella vicina Cervinara: gli esiti forniranno indicazioni più precise sul contagio nel piccolo centro irpino.

"La nostra comunità sta vivendo un momento difficile. Nei giorni scorsi si è generato un focolaio tra gli adolescenti che, inconsapevolmente, hanno portato il virus all’interno delle famiglie, coinvolgendo i propri cari. Da subito, in collaborazione con la Polizia Locale, la Locale Stazione dei Carabinieri e l’ASL di Avellino, ci siamo adoperati per individuare i contatti stretti in modo da provare a confinare il virus ed a evitarne la diffusione" ha dichiarato Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina. Conseguentemente alla scoperta del focolaio, il primo cittadino ha deciso di chiudere tutte le scuole del territorio comunale fino al prossimo 26 gennaio.

Covid San Martino Valle Caudina: il bollettino di oggi

"Invitiamo tutti alla massima collaborazione e ad assumere comportamenti responsabili, riducendo al minimo le occasioni di incontro ed evitando gli assembramenti. La cosa più importante è la salute dei nostri concittadini e ci auguriamo che tutti guariscano al più presto. Insieme ce la faremo" continua la comunicazione del sindaco Pisano. Il bollettino odierno dell'Asl di Avellino a San Martino Valle Caudina, diramato dall'amministrazione comunale, parla di 10 nuovi casi su 16 tamponi analizzati.