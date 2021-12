Focolaio a scuola a Capri, studenti verso il rientro in classe: lunedì sanificati due plessi Sta rientrando l’allarme per l’emergenza Coronavirus a Capri. Martedì rientreranno in aula gli studenti di due plessi. DaD per il terzo plesso fino al 17.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Saranno sanificati lunedì 13 dicembre 2021 due dei tre plessi dell’istituto Ippolito Nievo di Capri, dove negli scorsi giorni è stato scoperto un focolaio di Covid che ha colpito gli studenti. Si tratta delle sedi Salvia e Centrale afferenti allo stesso istituto. Nel corso della settimana, quindi, gli alunni potranno cominciare a rientrare in classe, mentre proseguirà la DaD (Didattica a Distanza) solo per gli alunni del terzo plesso IV Novembre, almeno fino a venerdì 17. Lo ha comunicato oggi, venerdì 10 dicembre 2021, l'Asl Napoli 1 Centro, a seguito dei risultati del monitoraggio.

Sta rientrando, quindi, l'allarme per l'emergenza Coronavirus a Capri. "Martedì 14 dicembre – scrive l'Asl Napoli 1 Centro – gli alunni di due dei tre plessi dell’Istituto Ippolito Nevio di Capri potranno tornare regolarmente a seguire le lezioni in presenza. Il dirigente scolastico, d’accordo con il sindaco di Capri Marino Lembo e l’ASL Napoli 1 Centro, già nella giornata di lunedì, provvederà alla sanificazione di due dei tre plessi dell’istituto (Salvia e Centrale), consentendo la ripresa delle lezioni per tutti gli alunni precedentemente posti in quarantena, ad eccezione degli studenti ancora positivi e dei loro contatti stretti appartenenti allo stesso nucleo familiare".

Solo 2 positivi su 500 tamponi

"È bene ricordare – conclude l'Azienda Sanitaria – che, come previsto dalle Circolari Ministeriali che riguardano i casi Covid in ambito scolastico, l’ASL Napoli 1 Centro aveva imposto la quarantena per 3 classi della scuola primaria IV novembre (classi II A, IV B, e V A); mentre per la classe IV A della scuola primaria Salvia e per la IV A della scuola IV Novembre era stata attivata la sorveglianza con testing a T 0 e T 5. Quanto sopra a valle dell’esito dei circa 500 tamponi eseguiti per screenare l’intera popolazione scolastica è personale scolastico che ha dato, al T 0, solo ulteriori due positivi. Proprio gli alunni del plesso IV Novembre proseguiranno in dad fino a venerdì 17 dicembre, nella giornata di lunedì l’ASL Napoli 1 Centro valuterà un rientro in presenza per i soli alunni delle sezioni E e H".