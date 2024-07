video suggerito

Firme referendum autonomia differenziata a Napoli: sedi delle Municipalità e orari A Napoli possibile firmare contro l'autonomia differenziata (si dovrà poi andare a votare al referendum) fino al 6 settembre 2024.

Fino al 6 settembre 2024 è possibile partecipare alla raccolta firme per il referendum sull'abrogazione dell'autonomia differenziata. Si tratta della legge approvata in via definitiva dalla maggioranza parlamentare di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) che esprime il governo guidato da Giorgia Meloni, lo scorso 19 giugno 2024. Una volta accettato il quesito referendario occorrerà andare a votare al referendum e superare il quorum. Il referendum per essere valido deve vedere la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.

Cosa stabilisce la legge sull'autonomia differenziata? Regole e un percorso che le Regioni italiane dovranno seguire per ottenere maggiori autonomie su determinate materie, dalla sanità all'istruzione, fino alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali: per farlo le Regioni dovranno garantire i cosiddetti Lep, i livelli essenziali delle prestazioni.

A Napoli, nelle sedi delle 10 Municipalità cittadine, si potrà firmare per consentire il referendum. Il quesito referendario è il seguente: «Volete voi che sia abrogata la legge 26 Giugno2024, n.86, Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziatadelle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzocomma, della Costituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SerieGenerale n.157 del 06/07/2024». La scadenza per la raccolta delle firme è fissata al 6 settembre 2024.

Orari e Sedi per la Raccolta Firme Referendum

Municipalità Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

– Sede: Largo Torretta, 19

– Giorni: dal Lunedì al Venerdì

– Orari: 09:00 – 13:00

Municipalità Avvocata / Montecalvario / Mercato / Pendino / Porto / San Giuseppe

– Sede: Piazza Dante, 93

– Giorni: dal Lunedì al Venerdì

– Orari: 08:30 – 13:30

– Sede Aggiuntiva Giovedì: Piazza Dante, 93

– Orari Giovedì: 16:00 – 18:00

Municipalità Stella / San Carlo all’Arena

– Sede: Via Lieti a Capodimonte, 97

– Giorni: Lunedì e Mercoledì

– Orari: 08:30 – 13:30

Municipalità San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale / Zona Industriale

– Sede: Via Emanuele Gianturco, 99

– Giorni: dal Lunedì al Venerdì

– Orari: 09:00 – 12:00

Municipalità Vomero / Arenella

Sede: Via Morghen, 84

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 09:00 – 12:00

Municipalità Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

Sede: Via Atripaldi, 64

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 08:30 – 13:30

Municipalità Miano / Secondigliano / San Pietro a Patierno

Sede: Piazzetta del Casale, 6/7

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 08:30 – 14:00

Municipalità Piscinola / Marianella / Chiaiano / Scampia

Sede: Largo della Cittadinanza Attiva, 15

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 10:00 – 13:00

Municipalità Soccavo / Pianura

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 2 – 80126

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 08:30 – 13:30

Municipalità Bagnoli / Fuorigrotta

Sedi: Via Acate, 65 e Via Cariteo, 51

Giorni: dal Lunedì al Venerdì

Orari: 08:30 – 13:00