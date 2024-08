video suggerito

Finge di essere stato rapito dal clan dei Casalesi per intascare i soldi del riscatto: arrestato In manette è finito un 42enne di Polla, nella provincia di Salerno che, dopo aver messo in scena il suo rapimento, ha chiesto 500mila euro al cognato come riscatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ha messo in piedi un piano laborioso e complicato, simulando il suo rapimento soltanto per chiedere un riscatto alla famiglia ed estorcere 500mila euro al cognato, piano che però non è andato a buon fine: Fedele Marotta, un uomo di 42 anni di Polla, nella provincia di Salerno, è stato arrestato dai carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, con le accuse di estorsione aggravata, simulazione di reato e calunnia.

Le indagini hanno rivelato che Marotta – in concorso con altri soggetti, in via di identificazione – avrebbe simulato il suo rapimento da parte di alcune persone appartenenti, a suo dire, al clan dei Casalesi e farsi consegnare così 500mila euro dal marito di sua sorella. Per rendere credibile il finto rapimento, il 42enne ha fatto credere alla sorella di essere in procinto di incontrare, a Padula, nel Salernitano, alcuni soggetti legati al clan, che intendeva dissuadere dal rapire i figli della donna e del marito, un imprenditore residente nella provincia di Parma.

I finti rapitori hanno telefonato per 8 giorni alla famiglia del 42enne

Il giorno del presunto rapimento, Marotta ha telefonato alla sorella, pregandola di allertare le forze dell'ordine perché, in vista dell'incontro, aveva paura per la sua incolumità. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, da quel momento è stato simulato il finto rapimento: l'auto di Marotta è stata abbandonata in aperta campagna, con i fari accesi e il cellulare all'interno; poi, per 8 giorni, i finti rapitori hanno fatto credere alla famiglia di tenere Marotta in in luogo segreto, telefonando costantemente alla moglie e alla sorella del 42enne, al fine di costringere quest'ultima e suo marito a versare i 500mila euro del riscatto, denaro mai ottenuto per la reticenza della famiglia a pagare.