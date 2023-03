Fiaccolata per Checco Maimone a Pianura, cori di parenti e amici: “Fine pena mai” per l’assassino Parenti e amici di Francesco Pio Maimone, ucciso a Mergellina da un coetaneo, stanno sfilando per le strade di Pianura in una fiaccolata per commemorare il ragazzo.

A cura di Valerio Papadia

La fiaccolata per Francesco Pio Maimone (Foto: Fanpage.it/Gaia Martignetti)

Il dolore e il silenzio vengono intervallati soltanto da alcuni cori: uno che scandisce "Pio", l'altro invece che chiede "fine pena mai" per il suo assassino. Per le strade di Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli, una fiaccolata sta sfilando per commemorare Francesco Pio Maimone, il ragazzo di 18 anni ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina da un coetaneo, Francesco Pio Valda, che ora si trova in carcere accusato dell'omicidio.

Parenti e amici di Checco Maimone, intorno alle 19 di questa sera, venerdì 24 marzo, sono partiti dalla casa in cui il ragazzo abitava insieme alla sua famiglia e, fiaccole in mano, hanno cominciato a sfilare per tutto il quartiere. Quasi tutti indossano una maglietta bianca con sopra stampata una foto del 18enne, mentre in prima linea il padre e Carlo, il suo migliore amico, insieme ad altri coetanei di Checco, portano striscioni con foto e frasi a lui dedicate.

Mentre sfilano per le strade di Pianura, amici e famigliari di Checco sono in silenzio quasi religioso. Come detto, la quiete viene ogni tanto squarciata dai cori che inneggiano a Pio e da quelli che chiedono "fine pena mai", il carcere a vita, per l'altro Pio, quello ritenuto responsabile dell'omicidio.

Domani i funerali di Checco Maimone a Pianura

Intanto, domani, sabato 25 marzo, proprio a Pianura si terranno i funerali di Francesco Pio Maimone: le esequie del 18enne si svolgeranno alle ore 15.30 nella chiesa di San Lorenzo Martire; ad officiarli saranno il vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, il vescovo ausiliare, monsignor Carlo Villano, il vicario della forania di Pianura-Soccavo, don Vincenzo Tiano, e il parroco di San Lorenzo martire, don Vincenzo Cimarelli. Ai funerali sarà presente, come annunciato nei giorni scorsi, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.