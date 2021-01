in foto: immagine di repertorio

Una festa con musica ad alto volume, ed in violazione della normativa anti-Covid, era stata organizzata ieri, venerdì 29 gennaio, in un circolo ricreativo, in via Miracoli, al rione Sanità di Napoli. Una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale della polizia si è recata nel locale ed ha trovato numerose persone che bevevano e consumavano cibo in violazione delle norme sul distanziamento. Risultato? Appena hanno visto gli agenti sono fuggiti tutti a gambe levate tra i vicoli . Gli agenti sono riusciti ad identificare 13 dei presenti e multarli per violazione delle misure anti-Covid. Il locale è stato chiuso per cinque giorni.

In tal senso l'ultimo dcpcm Covid attualmente in vigore è assolutamente chiaro e prescrive divieto anche per le regioni zona gialla come la Campania:

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

Purtroppo quello in via Miracoli non è che uno degli innumerevoli casi: ieri blitz dei carabinieri in un locale associativo dei Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove un centro culturale della zona si stava svolgendo una festa con studenti Erasmus, ovvero giovani universitari europei impegnati in un progetto di studio in Italia: 42 ragazzi erano stipati nel locale, per festeggiare il 27esimo compleanno di uno di loro Gli studenti e il locatario del centro culturale sono stati tutti denunciati.