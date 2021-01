Una festa Erasmus in piena pandemia, con 42 studenti stipati in un locale ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, in barba alle norme anti-Covid. Allertati dalla Centrale Operativa del 112, i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli sono intervenuti, intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 29 gennaio, in un centro culturale in via Nuova Santa Maria Ognibene, dove era stata segnalata una festa. I militari dell'Arma, unitamente a quelli del Reggimento Campania, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno fatto irruzione nel locale, trovando i 42 giovani assembrati, intenti a festeggiare il 27esimo compleanno di uno di loro. Alla vista dei carabinieri, la maggior parte dei presenti ha tentato la fuga, ma i militari sono riusciti a bloccarli tutti e a identificarli: tutti sono stati sanzionati per la violazione delle normative anti-Covid. Sanzionato anche il locatario del centro culturale, un 47enne di origini dominicane: il locale è stato chiuso per 5 giorni.