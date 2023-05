Festa Scudetto Napoli, 14 maxi schermi tra città e provincia. Evento in diretta tv Si inizia a delineare il quadro festa scudetto del Napoli: 14 maxi schermi tra città (4) e provincia (10), ipotesi diretta tv in chiaro e piano traffico ad hoc.

Inizia a definirsi con maggiore chiarezza la Festa Scudetto del Napoli, quella a tutti gli effetti considerata "ufficiale": domenica 4 giugno, ultima di campionato per gli azzurri di Luciano Spalletti, ci sarà infatti la premiazione da parte della Lega Serie A, con la consegna del trofeo nelle mani del capitano Giovanni Di Lorenzo che "chiuderà" così il mese di festeggiamenti spontanei iniziati il 4 maggio con la vittoria matematica del campionato e i cui preparativi erano iniziati già a febbraio, quando il vantaggio sulle inseguitrici era diventato abissale (+18 punti erano stati raggiunti l'11 marzo dopo il 2-0 all'Atalanta al Maradona: a due giornate dalla fine, il gap è di +20 sulla Lazio): maxi schermi in città e provincia, diretta televisiva e piano traffico ad hoc.

I maxi schermi nelle piazze di città e provincia

Oltre alla festa "per pochi intimi" allo Stadio Maradona (ovvero per i 55mila che riusciranno a comprare i biglietti per Napoli-Sampdoria), manca solo l'ufficialità ma è ormai passata la "linea Manfredi": come già anticipato da Fanpage.it nei giorni scorsi, ci saranno 14 maxi schermi in altrettante piazze, quattro delle quali a Napoli e le restanti dieci in provincia. Sulle piazze scelte, tutto lascia pensare alle ipotesi di Piazza del Plebiscito, piazza Mercato, piazza Ciro Esposito nel quartiere Scampia e il Parco San Laise a Bagnoli, ovvero l'ex base Nato. Non è escluso che quest'ultima, però, possa essere rimpiazzata nei prossimi giorni da un'altra piazza, nel quartiere di Ponticelli. In provincia, invece, le piazze andranno concordate con la Città Metropolitana (l'ex Provincia di Napoli), di cui lo stesso Manfredi è sindaco, ed i singoli comuni.

Diretta televisiva: ipotesi trasmissione in chiaro

La festa scudetto e la premiazione saranno comunque trasmessi anche in televisione. Praticamente certa la trasmissione sulle tv satellitari (con ogni probabilità DAZN, ma dipenderà dall'organizzazione del calendario, che la Lega Serie A non ha ancora diramato per l'ultima giornata), si sta lavorando anche alla diretta in chiaro. Se le tv locali potranno seguire come di consueto le feste nelle piazze o all'esterno dello stadio, l'ipotesi più accreditata è cha la Rai possa acquistare i diritti a trasmettere la premiazione e la festa all'interno dello Stadio Maradona: diretta che potrebbe andare su Rai 2 in prima serata (la partita Napoli-Sampdoria, iniziando alle 19, terminerà infatti attorno alle 21).

Il piano traffico

Su quest'ultimo punto, il Comune di Napoli si muoverà con maggiore sicurezza dopo quelli varati in occasione delle gare contro Salernitana e Fiorentina: quasi certamente verrà replicato il sistema di "chiusura" della città al traffico veicolare, con divieti di sosta e fermata nei pressi degli ospedali e via dicendo. Fondamentali i prolungamenti dei mezzi pubblici (già previsti dal Comune di Napoli), per consentire ai tifosi di poter rientrare alle proprie abitazioni anche in piena notte senza i propri veicoli. Non è escluso che il prolungamento possa diventare "no stop" fino alla mattina successiva.