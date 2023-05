Festa scudetto del Napoli, tifoso blocca il bus in strada e sale sul tetto Assalto al bus dell’Air Campania in piazza Carlo III a Napoli. I tifosi salgono sui tetti per festeggiare lo scudetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per festeggiare lo scudetto del Napoli i tifosi azzurri bloccano un bus in strada e salgono sui tetti. È accaduto ieri sera in piazza Carlo III, al centro storico di Napoli. Il bus dell'Air Campania, l'azienda della mobilità della Regione, si trovava all'interno della piazza quando è stato circondato dai supporter azzurri, subito dopo la partita Napoli-Fiorintina, vinta per 1-0 dal club azzurro. L'autobus, della linea Napoli-Caserta, via Caivano, è stato costretto così a fermarsi. I tifosi sono saliti sul tetto sventolando le bandiere. A segnalare l'episodio è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb: "Ieri sera, un autobus di AIR Campania è stato preso d'assalto da alcuni tifosi scalmanati. Questi ultimi hanno bloccato il transito dell'autobus in piazza Carlo III e sono saliti sopra per festeggiare".

Sansone (Usb): "I bus vanno fermati durante i festeggiamenti scudetto"

I bus dell'Anm, invece, la società partecipata dei trasporti del Comune di Napoli, sono rientrati in deposito attorno alle ore 18,00. Sono rimasti attive solo le linee metropolitane e le funicolari. "Ieri sera – aggiunge Sansone – diversamente da quanto comunicato da Comune di Napoli ed Anm, il servizio su gomma è rientrato opportunamente nei depositi alle ore 18,00 per tutelare festa, lavoratori e mezzi aziendali. Una disposizione giusta da parte dei Coordinatori di strada e degli Addetti all'Esercizio a cui bisogna fare i complimenti. Auspichiamo che la prossima partita in casa, quella del 21 maggio con l'Inter, e soprattutto in occasione dell'ultima partita di campionato con la Sampdoria del 4 giugno, si faccia altrettanta attenzione. Invitiamo l'azienda che ha sede principale ad Avellino, ma che serve anche Napoli, ed i suoi responsabili ad evitare di esporre nuovamente lavoratori ed autobus nelle prossime occasioni".