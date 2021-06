Una festa in terrazza con quasi cento persone, con musica a tutto volume, assembramenti e nessuna mascherina. Alla fine però l'allegria sfrenata, ed irresponsabile, è stata sedata dagli agenti della Questura di Napoli, che sono intervenuti ed hanno multato tutti i partecipanti. Si tratta dell'ennesimo caso, nell'ultimo periodo, di feste organizzate in casa in spregio ad ogni normativa anti Covid, che vietano espressamente assembramenti sfrenati e soprattutto il mancato utilizzo delle mascherine, ancora oggi la prima arma per contenere il contagio.

Nello specifico, la segnalazione per schiamazzi è arrivata nella serata di ieri, sabato 19 giugno, da via Manzoni, nel quartiere di Posillipo: e quando gli agenti del locale commissariato sono giunti sul posto hanno identificato in pochissimo tempo la fonte degli stessi. Da una terrazza, infatti, proveniva della forte musica a tutto volume, che non lasciava molti dubbi. A quel punto sono intervenute anche alcune pattuglie dei commissariati di San Ferdinando e di Bagnoli: una volta riusciti ad accedere alla terrazza, i poliziotti hanno trovato ben 96 persone, tutte prive di mascherine ed assembrate visto che lo spazio non bastava a garantire alcun distanziamento. In un altro punto della terrazza, vi erano invece tavoli apparecchiati con generi alimentari e bevante, mentre in un altro ancora l'impianto stereofonico con diffusori acustici e consolle. Insomma, tutto quanto fosse necessario per una festa vera e propria: alla fine, tutti i 96 presenti, di età tra i 20 ed i 37 anni, sono stati multati per inosservanza alle misure anti contagio da Covid. Per uno di loro è invece scattata la denuncia: non ha voluto inizialmente fornire le proprie generalità, ma è stato identificato comunque dai poliziotti.