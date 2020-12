Stavano festeggiando il Natale, in violazione a tutte le norme anti Covid: quando la polizia è arrivata, nel locale c'erano 15 persone, tutte senza mascherina. Per il bar è scattata la chiusura per 5 giorni, i clienti sono stati tutti multati per 400 euro a testa. Il controllo è scattato nella sera del 25 dicembre nel club El Mambo di via Cesare Rosaroll, nel centro di Napoli: il locale era aperto, nonostante avrebbe dovuto essere chiuso per via delle norme anti contagio, e dentro c'era in corso una festa privata.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno raggiunto il locale dove erano stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume. Al loro arrivo hanno sorpreso le 15 persone che stavano bevendo e festeggiando. Il titolare e i clienti, tutti dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'operazione si colloca nel piano di controlli predisposti dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti contagio nei giorni più "caldi", quelli delle festività natalizie. Massima attenzione per la Vigilia, nonostante il tradizionale brindisi fosse per ovvi motivi saltato, e per il giorno di Natale, per evitare sia assembramenti sia, come scoperto in questo caso, feste organizzate in locali privati.

Nei giorni scorsi era stato chiuso per 5 giorni un bar di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, durante controlli effettuati dal commissariato e dalla Polizia Locale: anche in quel caso erano state violate le norme anti contagio, il titolare aveva consentito l'accesso ai clienti e aveva servito delle bevande per il consumo al bancone; multato anche uno dei clienti, sorpreso all'interno a consumare e privo di mascherina di protezione. Durante le operazioni sul territorio, tra il 23 e il 24 dicembre, 26 persone erano state multate per il mancato uso della mascherina.