Fermato l'ex boss Vincenzo Sarno: è accusato di un omicidio di camorra avvenuto nel 1996 Sarno, ritenuto l'ex reggente dell'omonimo clan dell'area Est di Napoli e ora collaboratore di giustizia, è stato fermato poiché ritenuto mandante ed esecutore dell'omicidio di Gerardo Tubelli, ucciso a Cercola nel 1996.

A cura di Valerio Papadia

Si riaprono le indagini su un omicidio di camorra avvenuto 29 anni fa, nel 1996: oggi, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Servizio Centrale di Protezione, nella provincia di Massa Carrara hanno sottoposto a fermo Vincenzo Sarno, oggi collaboratore di giustizia, ritenuto l'ex reggente dell'omonimo clan attivo nell'area Est di Napoli tra i primi anni Novanta e la fine degli anni Dieci del Duemila. Il provvedimento di fermo – emesso dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea – è scattato in quanto Sarno è indiziato come mandante ed esecutore materiale dell'omicidio di Gerardo Tubelli, ucciso da un commando armato il 5 gennaio del 1996 a Cercola, nella provincia di Napoli.

Secondo l'impianto accusatorio, l'omicidio di Tubelli sarebbe maturato nell'ambito di una faida, creatasi nella metà degli anni Novanta, tra il clan Sarno e il gruppo Maione-Tubelli, emanazione dell'Alleanza di Secondigliano nell'area di Cercola. Il 5 gennaio del 1996, 29 anni fa, Gerardo Tubelli venne raggiunto da un gruppo armato all'esterno della sua abitazione e ucciso a colpi d'arma da fuoco.

Sarno è stato fermato in strada con una pistola e denunciato

Soltanto di recente, durante un controllo di polizia operato in strada nei confronti di Vincenzo Sarno nel Napoletano, l'ex boss è stato trovato è stato trovato in possesso di una pistola e denunciato a piede libero per la detenzione illegale dell'arma. Inoltre, recenti dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia avrebbero indicato una presenza costante di Sarno sul territorio in cui operava in passato il suo clan, anche al fine di recuperare somme di denaro che avrebbe affidato a terzi in passato, prima di cominciare il suo percorso da collaboratore di giustizia.