video suggerito

Ferma la Funicolare di Montesanto per guasto: la fune è uscita dai rulli Disagi per gli utenti della Funicolare di Montesanto, che collega il centro di Napoli alla zona collinare: il servizio è sospeso poiché la fune che traina i convogli è uscita fuori dai rulli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giornata particolarmente difficile, quella odierna, martedì 23 aprile, per coloro che utilizzano i mezzi pubblici a Napoli: intorno alle 13.40, la Funicolare di Montesanto, che collega il centro della città alla zona collinare, è ferma a causa di un guasto tecnico. Per la precisione, come apprende Fanpage.it, la fune che traina i convogli è uscita dai rulli che instradano le vetture. Al momento, l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, non ha reso noto i tempi di ripristino del servizio.

Stamattina ferma anche la metro per 4 ore

Come detto, quella odierna è stata una giornata di passione per gli utenti del trasporto pubblico in città. Questa mattina, per circa 4 ore, sono rimasti fermi anche i treni della Linea 1 della metropolitana, sull'intera tratta. Il disservizio sarebbe stato causato dall'installazione della rete wifi sulla metropolitana – che finalmente garantirà la connessione internet anche sulle banchine e sui treni – che sarebbe stata posizionata troppo vicino ai cavi elettrici. Per ovviare allo stop dei treni, che come detto è durato circa 4 ore, l'Anm ha istituito dei bus sostitutivi sulla tratta.