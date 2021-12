Fabio Minieri muore a 29 anni investito da un furgone: lutto ad Anacapri Morto a 29 anni Fabio Minieri, di Anacapri: il giovane è stato investito da un furgone. Si trovava in Svizzera dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fabio Minieri.

Lutto ad Anacapri, dopo che la comunità ha appreso della morte di Fabio Minieri, 29enne del posto, avvenuta in Svizzera. Il giovane era con un amico e camminava a bordo strada nei pressi di Täsch, nel Canton Vallese, quando è stato travolto da un furgone. Il giovane era da poco giunto nella Confederazione Elvetica, ed alloggiava a Zermatt dove avrebbe iniziato a breve a lavorare in un albergo della zona.

Fabio, si apprende dai media elvetici, non è morto sul colpo: i soccorsi sono arrivati subito sul posto e ne hanno disposto l'immediato trasferimento all'ospedale universitario di Losanna in elicottero, ma giunto nel nosocomio è morto a causa della gravità delle ferite e dei traumi riportati nell'impatto con il camion, guidato da un 37enne portoghese che dalla vicina Randa si spostava verso Täsch. Sulla vicenda la magistratura elvetica ha aperto un fascicolo d'indagine. La notizia però si è diffusa in un batter d'occhio verso l'Isola Azzurra. Fabio, tifosissimo dell'Inter e amante dei viaggi, era molto conosciuto anche per la sua attività di cameriere, che avrebbe ripreso tra poco anche in Svizzera, presso un albero della locale città di Zermatt. Poco dopo che il suo decesso è stato diffuso dai media elvetici, la notizia è arrivata anche ad Anacapri, suscitando una profonda commozione. "L'Uc Givova Capri Anacapri si stringe al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio, figlio della comunità anacaprese", ha scritto la società calcistica isolana, seguita dall'ASD Anacapri, che in una notte si è detta vicina " al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio".