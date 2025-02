Fa uno squillo ad una ragazza, il fidanzato e un amico gli sparano ma feriscono un altro Due arresti nel Casertano: avrebbero sparato a un ragazzo “reo” di aver squillato la fidanzata di uno dei due, ma colpendone un altro estraneo alla vicenda. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Avrebbero sparato contro un ragazzo "colpevole" di aver fatto uno squillo alla ragazza di uno dei due, ma ferendone un altro, estraneo ai fatti. Due le persone arrestate questa mattina dai carabinieri della Stazione di Lusciano della Compagnia di Aversa, al termine di una complessa attività di indagini coordinatedalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Si tratta di un 20enne e di un 16enne: il primo è stato portato in carcere, il secondo in un Istituto Penale per i Minorenni.

I fatti risalgono allo scorso giorno della Befana, il 6 gennaio: i due sarebbero arrivati a bordo di un'automobile ed avrebbero aperto il fuoco, sparando tre colpi di pistola calibro 6,35, su un gruppo di ragazzi che sostavano in strada a Lusciano, in provincia di Caserta. Il tutto per "punire" uno di loro, perché aveva fatto uno squillo alla fidanzata di uno dei due. Nel corso della sparatoria, era rimasto ferito un terzo ragazzo, totalmente estraneo ai fatti. Dalle indagini, che si sono avvalse anche di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, i racconti dei testimoni e i tracciati GPS, i carabinieri sono riusciti a risalire ai due, che quest'oggi sono stati raggiunti da altrettante misure restrittive cautelari emesse dai rispettivi tribunali competenti. Il ragazzo ferito venne raggiunto ad una gamba, e se la cavò senza gravi conseguenze.