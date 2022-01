Fa il dito medio ai carabinieri in un video mentre va a firmare in caserma: denunciato Dito medio verso i carabinieri mentre va a firmare in caserma, poi pubblica il video sui social. I carabinieri lo vedono e lo denunciano una seconda volta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fa il dito medio ai carabinieri all'ingresso della caserma, dove era andato perché sottoposto ad obbligo di firma, e si filma in un video poi pubblicato su Tik Tok. Ma non aveva evidentemente fatto i conti con il fatto che i carabinieri stessi venissero a conoscenza di quel video e che, una volta visto, hanno fatto partire subito una denuncia nei suoi confronti.

L'autore del gesto è un 38enne di Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli che, mentre andava a firmare perché sottoposto all'obbligo di presentazione per reati precedenti, si è ripreso mentre raggiungeva la caserma e, con musica neomelodica in sottofondo, ha deciso rivolgere un dito medio rivolto all'Arma dei Carabinieri (con una frase volgare a contorno). Il tutto però non è sfuggito ai carabinieri che hanno scovato il video, lo hanno identificato in poco e tempo e lo hanno così denunciato nuovamente.

Non è la prima volta che accade un evento del genere: appena poche settimane fa, un 28enne di Casalnuovo, nell'hinterland di Napoli, era stato denunciato proprio perché in un video sui social insultava i carabinieri mentre stava andando a firmare in caserma perché sottoposto all'obbligo di firma per altri reati. L'uomo venne facilmente identificato e denunciato subito dopo dagli stessi carabinieri. Ma gli episodi di questo tipo sembrano essere in costante aumento: ed è soprattutto su Tik Tok che questo genere di vicende sembrano essere diffuse. Proprio il social network ideato dai cinesi di ByteDance infatti sempre più spesso vede il proliferare di video, talvolta anche "celebrativi", di personaggi vicini alla criminalità. Ma il fenomeno è in realtà trasversale e sembra riguardare anche gli altri social network come Facebook e Instagram.