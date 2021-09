Evento sulle cure domiciliari Covid con il logo Avis. L’associazione smentisce: “Nessun patrocinio” Sulle locandine che pubblicizzano il convegno sulle cure domiciliari Covid-19 che si terrà a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sabato 18 settembre si vede il logo dell’Avis locale. L’associazione dei donatori di sangue, però, smentisce il suo coinvolgimento nell’evento: “Abbiamo diffidato gli organizzatori dall’utilizzare il nostro logo”.

A cura di Valerio Papadia

Ha destato qualche perplessità e qualche polemica vedere il logo dell'Avis territoriale sulla locandina che pubblicizza un convegno sulle discusse terapie domiciliari contro il Covid-19 che si terrà domani, sabato 18 settembre, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta e che vede coinvolto il presidente del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19, Erich Grimaldi. Dopo numerose segnalazioni e richiesti di chiarimenti che in tanti hanno rivolto all'Avis, l'Associazione dei donatori di sangue è intervenuta per chiarire la sua posizione in merito, spiegando di non essere coinvolta nell'evento.

Su Twitter, l'Avis nazionale ha infatti scritto, prendendo nettamente posizione: "Nelle ultime ore è circolata sul web una locandina di un evento sulle cure domiciliari contro il Covid, nella quale era erroneamente riportato il logo della nostra Associazione. Abbiamo già diffidato gli organizzatori di questo incontro di parziale rilevanza scientifica – scrive ancora l'Avis – dall'utilizzare la nostra immagine e cogliamo l'occasione per ribadire ancora una volta che al momento non esiste una cura specifica contro il Covid e che è ingannevole sostenere che le cure domiciliari rappresentino la soluzione".

L'Associazione dei donatori di sangue conclude così: "Altro è garantire assistenza domiciliare e Sanità territoriale – conclude l'Avis -. Riteniamo invece fondamentale proteggere gli altri e se stessi con responsabilità, vaccinandosi, rispettando le norme sul distanziamento sociale e sull'igiene personale".