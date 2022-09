Evade dai domiciliari due volte nello stesso giorno: 48enne arrestato a Napoli L’uomo è stato arrestato due volte per essere evaso dagli arresti domiciliari: la prima volta nel pomeriggio di ieri e, poi, dopo una manciata di ore.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non è riuscito a restare chiuso in casa, nonostante fosse obbligato a rimanervi perché sottoposto agli arresti domiciliari e, per due volte nello stesso giorno, è uscito in strada, violando il dispositivo e venendo arrestato per questo due volte a distanza di poche ore l'una dall'altra. Protagonista della vicenda Ugo Comito, 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere di Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli. Il primo arresto risale al pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto, quando i carabinieri della compagnia di Bagnoli, transitando in via Vincenzo Agrillo, hanno notato il 47enne fermo all'esterno di un bar: i militari lo hanno subito riconosciuto, dal momento che poco prima l'uomo era stato in caserma e proprio per il dispositivo al quale era sottoposto. Comito viene così arrestato e sottoposto nuovamente ai domiciliari.

Poche ore dopo, nella serata di ieri, i carabinieri sono impegnati nuovamente in un servizio di controllo del territorio per le strade di Fuorigrotta quando, ancora in via Agrillo, sorprendono nuovamente Comito fuori di casa, questa volta all'esterno di un centro scommesse. Inevitabile il secondo arresto in poche ore per essere evaso ancora una volta dai domiciliari: il 47enne è in attesa di essere giudicato questa mattina, giovedì 1° settembre.