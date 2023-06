“Evacuazione Campi Flegrei per rischio eruzione, a Napoli serve un nuovo piano”: proposta in Comune Ordine del giorno in consiglio comunale a Napoli dei consiglieri di Forza Italia Salvatore Guangi e Iris Savastano: “Subito una riunione sul piano con le vie di fuga”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il tema del rischio terremoti ed eruzione ai Campi Flegrei approda in consiglio comunale a Napoli. Con un ordine del giorno presentato dai consiglieri di Forza Italia Salvatore Guangi e Iris Savastano si chiede al sindaco Gaetano Manfredi "illustrare al consiglio il piano di evacuazione in caso di eruzione vulcanica dei Campi Flegrei che metta al sicuro i quartieri napoletani più vicini all'area interessata". Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo, Chiaia, Pianura, Soccavo, Vomero e Arenella sono i quartieri che potrebbero essere maggiormente interessati da un eventuale sgombero.

Al momento il piano di evacuazione è all'attenzione del Tavolo Vulcanico Regionale. Il Comune di Napoli oltre ai piani di evacuazione assistiti, sta preparando il piano di allontanamento autonomo; una prima parte deve essere ancora sottoposta al tavolo vulcanico regionale. A Napoli sono state individuate le aree di raccolta della popolazione in caso di emergenza e le destinazioni in altre regioni in caso di sfollamento. Nessun allarmismo, è bene precisare, come ribadito più volte dagli esperti. Ma, come spiegato recentemente anche dal governatore Vincenzo De Luca, "è bene essere pronti".

La proposta: "Subito un nuovo piano di evacuazione"

I consiglieri azzurri con un odg presentato in consiglio comunale oggi, lunedì 19 giugno 2023, hanno chiesto al sindaco una accelerazione, con una seduta ad hoc dell'assemblea cittadina.

Leggi anche Terremoto 15 giugno a Napoli. Altre scosse ai Campi Flegrei nel pomeriggio

"Ogni giorno – scrivono Guangi e Savastano – vengono rilevate e avvertite dalla popolazione scosse nella zona cosiddetta dei Campi Flegrei. Diversi sono i quartieri del Comune di Napoli a ridosso dell'area flegrea interessata a tale fenomeno. L'area napoletana è da considerarsi una delle zone più pericolose al mondo per i vicini fenomeno di vulcanismo e bradisismo. Nell'area vesuviana è già stato previsto un piano di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio".

Al momento, il piano non ancora validato per rischio vulcanico a Napoli relativo al Vesuvio e ai Campi Flegrei prevede 17 aree di attesa. In caso di eruzione, la Protezione Civile del Comune provvederà ad agevolare l’esodo assistito verso queste aree. Dopodiché, la palla passerà all Protezione Civile regionale che porterà i cittadini nelle aree di incontro e da qui organizzerà gli spostamenti assistiti in altre regioni che avverranno con pullman e treni. Ad ogni Municipalità è stata assegnata una regione. I Campi flegrei da circa 10 anni sono in livello attenzione giallo. L’ ultima eruzione dei Campi Flegrei risale al 1548. Il Vesuvio invece è a livello verde. Dal livello di attenzione si può andare al livello di pre-allerta, arancione, o di allerta, rosso. In caso di pre-allerta in città arriva l'Esercito per liberare le strade e creare le vie di fuga.

Le aree di attesa per la Zona Rossa dei Campi Flegrei

Di seguito l'elenco delle aree di attesa per gli abitanti della Zona Rossa dei Campi Flegrei all'interno del Comune di Napoli:

piazza San Luigi, Posillipo, I Municipalità;

viale Virgilio, Posillipo, I Municipalità;

piazza Vittoria, Chiaia, I Municipalità;

piazza Sannazaro, Chiaia, I Municipalità;

via Rossini, Vomero, V Municipalità;

piazzale Monaldi, via Leonardo Bianchi, Chiaiano, V Municipalità;

via Gabriele Iannelli 190, Arenella, V Municipalità;

polifunzionale Soccavo, viale Adriano, Soccavo, IX Municipalità;

piazza Giovanni XXIII, Soccavo, IX Municipalità;

campo basket via Nabucco, Pianura, IX Municipalità;

area attrezzata via Mandela, Pianura, IX Municipalità;

esterno parco Falcone e Borsellino, via Torricelli Evangelista, Pianura, IX Municipalità;

piazza Italia, largo Lala, Fuorigrotta, X Municipalità;

via Marino, Fuorigrotta, X Municipalità;

piazzale Vincenzo Tecchio, Fuorigrotta, X Municipalità;

viale della Liberazione, Bagnoli, X Municipalità;

parcheggio ippodromo, Agnano, X Municipalità.

Le destinazioni degli sfollati

Gli sfollati nelle aree di attesa saranno poi trasferiti dalla Protezione Civile della Regione Campania nelle aree di incontro e da qui nelle altre regioni italiane. Ecco dove andranno:

Per l'area dei Campi Flegrei