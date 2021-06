Seicento tra siti web, server e piattaforme Iptv pirata per la trasmissione ‘abusiva' e a pagamento delle partite dei Campionati Europei di calcio sono stati oscurati nell'ambito di una complessa operazione condotta dalla Guardia di Finanza. L'operazione è stata condotta, nella fattispecie, dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delle Fiamme Gialle e coordinata dalla procura di Napoli. A quanto si è appreso dagli investigatori, grazie a nuovi strumenti e innovative tecniche di indagine digitale sono stati identificati in tempo reale i "clienti" dei servizi illegali, ieri erano collegate oltre 100mila persone, senza però eseguire perquisizioni ma agendo "da remoto".

La complessa attività investigativa, coordinata dal procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo e diretta dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e dai sostituti procuratore Valeria Sico e Maria Sofia Cozza, ha consentito agli uomini delle Fiamme Gialle non soltanto di oscurare i 600 siti illegali che trasmettevano, come detto a pagamento, in streaming illegale, gli Europei di calcio che sono in calcio di svolgimento, ma anche di acquisire l'elenco completo dei "clienti", centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che usufruivano illegalmente del "servizio" di streaming abusivo.

L'operazione della Guardia di Finanza si inserisce in una complessa attività volta non solo alla salvaguardia degli operatori onesti, ma anche dell'intero comparto dell'audiovisivo, segnato profondamente dalla pandemia di Coronavirus, che nel 2020 si stima abbia perso oltre 8mila posti di lavoro proprio per effetto di fenomeni illeciti di questo tipo.

Che cos'è l'IpTV e come funziona

Per IpTV si intende Internet Protocol Television: si tratta di una tecnologia che consente di guardare canali televisivi online senza restrizioni geografiche. Sebbene sia legale, la tecnologia viene spesso utilizzata, come in questo caso, per guardare in modo gratuito – e illegale – canali a pagamento o criptati.

La reazione di Sky Sport

Il network televisivo Sky "esprime soddisfazione" per l'operazione antipirateria Euro Strike 2020 condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli. "Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci – si legge in una nota del network televisivo – sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell'ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l'intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività".