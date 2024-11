video suggerito

Ercolano, esplosione nella fabbrica di fuochi: due morti Scoppio in un una fabbrica di fuochi d'artificio ad Ercolano, al confine con San Giorgio a Cremano; due vittime accertate, sul posto i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Lo scoppio al numero 94 di contrada Patacca, a Ercolano (Napoli)

È di almeno due vittime il bilancio dell'esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 18 novembre, ad Ercolano, in provincia d Napoli. Lo scoppio all'interno di un edificio al civico 94 di contrada Patacca, dove si trovava una fabbrica di fuochi d'artificio; accertamenti sono in corso per capire se fosse abusiva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, l'intervento è in corso per accertare l'eventuale presenza di altre persone nell'edificio al momento dello scoppio e le loro condizioni. Le cause della deflagrazione sono per ora al vaglio, è verosimile che a determinarla siano stati i materiali stoccati nel casolare.

Il boato è stato udito anche a parecchie centinaia di metri di distanza: segnalazioni alle forze dell'ordine sono arrivate dalla vicina San Giorgio a Cremano, ma anche dai quartieri napoletani di Portici e Cercola. Dal luogo dell'esplosione si è sollevata una colonna di fumo bianco visibile anche da lontano.