Esplode fabbrica di fuochi ad Ercolano, 3 morti. La suocera di Samuel: "Era il primo giorno" Sono tre le vittime accertate dell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio abusiva ad Ercolano (Napoli): le sorelle Aurora e Sara Esposito, e il 18enne Samuel Tafciu.

"Dentro c'erano mio genero e le due ragazze. Ci hanno chiamato alle 13 ed era tutto a posto. Alle 15 siamo stati avvertiti che la fabbrichetta era scoppiata. Mio genero lascia mia figlia di 17 anni e una bambina di quattro mesi..". A parlare, con la voce rotta dal dolore, è la mamma della compagna di Samuel Tafciu, il giovanissimo di origini albanesi tra le tre vittime dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio illegale ad Ercolano, in provincia di Napoli. Con lui c'erano Aurora e Sara Esposito, due sorelle di 19 e 24 anni. Per i tre era il primo giorno di lavoro ed erano, naturalmente, tutti in nero.

La suocera di Samuel: "Era il primo giorno di lavoro"

Il ragazzo, racconta la donna, viveva nella loro abitazione ad Ercolano, poco distante dal luogo della tragedia. Aveva compiuto 18 anni a giugno, quattro mesi fa era nata la bambina. La fabbrica, in una costruzione al civico 94 di contrada Patacca, secondo alcune testimonianze era stata allestita nel fine settimana ed era entrata in funzione appena oggi, 18 novembre. "Mio genero era a nero – continua la donna – era il primo giorno. Le due ragazze lavoravano lì per aiutare la madre. Non sappiamo cosa è successo".

La struttura distrutta dall'esplosione

Il boato è stato chiaramente avvertito anche in diversi comuni del Vesuviano limitrofi alla cittadina di Ercolano. Il sindaco Ciro Buonajuto ha confermato che l'attività era abusiva: non è pervenuta nessuna richiesta al Comune né ad altri enti per l'avvio dell'attività. Presumibilmente la fabbrica, come spesso avviene, era stata avviata per produrre i botti da vendere nelle settimane precedenti al Capodanno.