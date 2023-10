Esercitazioni all’ospedale di Giugliano: “stress test” legato al bradisismo dei Campi Flegrei “Stress test” all’ospedale San Giuliano: simulato l’arrivo improvviso di centinaia di feriti. Esercitazione che rientra nel piano per il bradisismo nei Campi Flegrei.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una dei momenti della simulazione a Giugliano in Campania. Foto / Fanpage.it

Prove generali questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania: prove che rientrano nella misurazione della capacità di tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza e, nello specifico, prova che rientra nelle simulazioni che nelle prossime settimane si terranno un po' ovunque nella zona dei Campi Flegrei. Piano che simulava l'arrivo di numerose persone in pochi minuti, che simulano di avere traumi, ferite, patologie e via dicendo. A prestarsi, nel ruolo di pazienti, sono stati giovanissimi collaboratori.

La prova ha previsto il triage, dove è stato attribuito un codice di gravità, con i finti pazienti muniti di pettorina per essere riconosciuti, che sono stati poi trasferiti in base alla gravità del caso nei vari reparti dell'ospedale San Giuliano di Giugliano dove avrebbero poi iniziato le cure del caso. Per evitare ogni tipo di problema con i veri pazienti o con cittadini di passaggio, la simulazione si è svolta in un'area distante dall'ingresso principale del pronto soccorso: in questo modo si è evitato anche di intralciare le vere attività di soccorso e di spaventare cittadini che non capissero si trattasse di una simulazione. L'ospedale San Giuliano, tra le altre cose, si trova a servire un numero elevato di abitanti (diverse centinaia di migliaia), e conta al momento un centinaio di posti letto complessivi. Intanto, questa mattina ci sono state esercitazioni per le evacuazioni e campagne di sensibilizzazione nelle scuole d'Infanzia e negli asili nido comunali a Napoli, sempre legate ai rischi legati al bradisismo nei Campi Flegrei.