Esce dal carcere e perseguita la ex, arrestato. La minacciava di morte anche da detenuto Un 42enne napoletano è stato arrestato a Scampia: avrebbe minacciato la ex moglie dal carcere e, una volta libero, avrebbe ripreso a perseguitarla.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 42enne napoletano, residente nella zona di Scampia, è stato arrestato oggi dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie: dal carcere, dove era fino a pochi mesi fa, aveva minacciato la donna con lettere minatorie e, quando era stato liberato, aveva ripreso a seguirla ed era arrivato ad esplodere dei colpi di pistola sotto casa sua. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del commissariato di Secondigliano, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura a seguito delle denunce sporte dalla vittima.

Stando a quanto hanno ricostruito gli inquirenti il 42enne aveva ripreso a tormentare la ex moglie, una 39enne del posto, già dallo scorso gennaio, facendosi vedere spesso sotto l'abitazione. Il 12 agosto, l'episodio dei colpi di pistola, sparati sotto la finestra della camera da letto: dalle indagini è emerso che erano stati esplosi da un'automobile che è risultata essere nelle disponibilità dell'indagato. In altre occasioni, inoltre, avrebbe citofonato a casa della vittima per minacciarla, terrorizzando sia lei sia i genitori.