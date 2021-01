I carabinieri hanno acquisito i filmati dei funerali di uno storico tifoso dell'Ercolanese, celebrati ieri nella cittadina della provincia di Napoli. Dopo le esequie in circa 50 si sono riunite all'esterno della chiesa e sono stati accesi fumogeni, lanciati palloncini e intonati cori. Nessun problema di ordine pubblico, ma il tutto è avvenuto in violazione delle norme anti Covid, che incidono anche sulle funzioni religiose e vietano, tra le altre cose, gli assembramenti in strada.

L'uomo, Ciro Di Giovanni, 41 anni, era deceduto per cause naturali. I funerali si sono tenuti ieri, 11 gennaio, nella Basilica di Santa Maria a Pugliano, in piazza Pugliano, ad Ercolano. Dopo la cerimonia, però, una cinquantina di persone si sono radunate all'esterno della chiesa per l'ultimo saluto. Quello che è successo è stato immortalato in diversi video che sono poi circolati tra i telefonini e sono stati pubblicati anche sui social network: per onorare la grande passione dell'uomo per l'Ercolanese ci sono stati i cori da stadio, gli striscioni, i fumogeni. Uno scenario classico e già visto molte volte per circostanze analoghe, ma in questi tempi di pandemia assolutamente vietato per evitare situazioni di potenziale diffusione del contagio.

Ora quei filmati sono finiti nelle mani dei carabinieri di Ercolano, insieme ai nastri di alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi della Basilica e lungo le strade circostanti; i militari da quelle immagini stanno cercando di identificare tutti i partecipanti. Per loro si prospetta una sanzione per violazione delle normative anti Covid.

Il cordoglio dell'Ercolanese per Ciro ‘o Cinese

Tra i tanti messaggi di cordoglio per il 41enne scomparso, anche quello della Ercolanese, la squadra di calcio di Ercolano. La società ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia del tifoso scomparso con la scritta: "Un pezzo di cuore granata che se ne va. Ciao, Cinese. Il tuo "forza, ragazzi, forza!" lo sentiremo, sempre forte, gridare da lassù. Tutto il popolo granata è vicino al dolore della famiglia".