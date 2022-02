Ercolano, chiedeva soldi far dissequestrare case abusive: arrestato ufficiale della Polizia Municipale Un luogotenente della Polizia Municipale di Ercolano, nella provincia di Napoli, è finito agli arresti domiciliari; insieme a lui arrestato anche un geometra.

A cura di Valerio Papadia

Prendeva mazzette e chiedeva soldi a privati cittadini per permettere il dissequestro di opere abusive: per questo, un luogotenente della Polizia Municipale di Ercolano, Francesco Tempesta, è finito agli arresti domiciliari, come disposto dal gip del Tribunale partenopeo; insieme a lui è stato arrestato, e sottoposto sempre agli arresti domiciliari, anche Vincenzo Rocco, geometra, complice dell'ufficiale della Municipale. Sono stati i carabinieri di Torre Annunziata, questa mattina, a notificare le ordinanza di custodia cautelare ai due indagati: per loro le accuse sono di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Le indagini sono partite nel mese di ottobre del 2020 e hanno permesso ai magistrati della Procura di Napoli e ai militari dell'Arma di appurare come il luogotenente della Polizia Municipale di Ercolano, nella provincia partenopea, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia chiesto soldi a privati cittadini per risolvere o regolarizzare situazioni di abuso edilizio; il vigile urbano si avvaleva sempre della collaborazione del geometra, di sua fiducia. Inoltre, gli inquirenti hanno accertato che il luogotenente Tempesta pretendeva mazzette anche per accelerare le pratiche di regolarizzazione degli abusi edilizi, per far cessare i sopralluoghi dei vigili urbani nei cantieri in cui si stavano perpetrando abusi e per far redigere falsi verbali di ispezioni che in realtà non erano mai state eseguite.