Entrano nei conti correnti e rubano 250mila euro: banda di hacker scoperta nel Napoletano Sei le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza al termine di una inchiesta effettuata dalle Fiamme Gialle su tutto il territorio nazionale.

A cura di Valerio Papadia

Una banda di hacker con base nella provincia di Napoli, che operava in tutta Italia e svuotava i conti correnti di persone ignare: sono sei le misure cautelari – tre persone sono finite agli arresti domiciliari, altre tre hanno ricevuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – eseguite dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura partenopea. Al termine di un'articolata indagine, condotta dalle Fiamme Gialle su tutto il territorio nazionale, sono stati anche sequestrati 250mila euro – tra disponibilità finanziarie e beni – ritenuti dagli inquirenti provento illecito dall'attività criminale della banda.

Le indagini partite da alcuni biglietti falsi di Roma-Juve

L'attività investigativa delle Fiamme Gialle ha preso il via nel gennaio del 2020, dopo il ritrovamento di alcuni biglietti falsi, allo stadio Olimpico, durante un match tra Roma e Juve. Le indagini successive hanno rivelato l'esistenza di una banda specializzata di hacker, con base nella provincia di Napoli ma operante in tutto il territorio nazionale: attraverso la clonazione di carte di credito e delle credenziali di accesso ai servizi di home banking di persone ignari, gli hacker riuscivano a violare i conti e a trasferire somme di denaro su altri conti, intestati a prestanome a loro collegati.

Con i soldi rubati gli hacker facevano la bella vita: orologi e vacanze di lusso

Per trarre in inganno i malcapitati, veniva inviato sui loro cellulari un sms truffaldino da un indirizzo simile a quello dei propri istituti di credito: cliccando sul link all'interno, gli hacker riuscivano così a carpire i dati per accedere ai conti correnti. Il denaro rubato veniva impiegato dai componenti della banda per soggiorni in hotel e residenze di lusso, per l'acquisto di beni costosi e di dispositivi tecnologici all'avanguardia e orologi costosi.