“800 euro al mese per un monolocale in fitto a Napoli senza finestra” l’annuncio fa infuriare i napoletani

A cura di Pierluigi Frattasi

Affitto da 800 euro al mese per un monolocale al centro storico di Napoli, "senza finestra e con divano letto, utenze da pagare a parte". L'annuncio sui social, denunciato dalla pagina Facebook Sii Turista Della Tua Città, fa infuriare i napoletani: sono "gli effetti del turismo selvaggio sulla città – si legge in uno dei commenti – Ogni buco diventa alloggio per turisti, quello che resta diventa raro e caro. Praticamente per un loculo al Pallonetto, senza mangiare, devo spendere mille euro al mese. Famiglie, studenti fuori sede, immigrati hanno iniziato le ricerche per altri pianeti". L'annuncio di affitto, peraltro, spiega con dovizia di particolari qual è l'offerta:

Centro storico monolocale arredato e luminoso in stabile signorile. Quartiere San Ferdinando centro storico precisamente in via Egiziaca al primo piano, in palazzo signorile con portiere. Monolocale luminoso arredato in ottimo stato di metri quadri circa 28. L'appartamento è composto da unico ambiente con divano letto, balcone, tavolo, armadi vari, cucinotto con fuochi a induzione, senza finestra con aspiratore e spazioso bagno con aspiratore. Il costo è di 800 euro. Utenze attive, da pagare a parte. Il monolocale è climatizzato.

I napoletani indignati: "Che vergogna"

Prezzi non certo alla portata di tutti in una città come Napoli, dove molte persone, che sono alla ricerca di un monolocale, hanno lavori precari con stipendi inferiori agli 800 euro al mese. I prezzi del mercato immobiliare hanno registrato un'impennata negli ultimi anni, come riportato anche in diversi studi di settore, a seguito del proliferare di B&B e case vacanza, che promettono guadagni ben più lauti di quelli dell'affitto a semplici famiglie o lavoratori.

Tanti i commenti indignati da parte degli utenti al post pubblicato sulle pagine social dell'organizzazione no profit: "Un Monolocale di 28mt circa quadrati chiedono 800€ al mese + utenze, una sola parola: VERGOGNA‼️!", si legge in uno di questi. E, ancora, "ANCHE NEL COMMERCIO DEVE ESSERCI UNA BENEDETTA ETICA ‼️‼️". Mentre un'altra utente, sconsolata, commenta: "Io ieri mi sono imbattuta in un annuncio di un monolocale manco arredato di 650€ ….che possiamo fare?!?". C'è chi aggiunge ironicamente: "Però ha il divano letto". E chi, invece, sommessamente riflette: "Purtroppo finché ci sarà chi soccombe e se la prende a quel costo aumenteranno sempre di più gli affitti ! Poveri noi!".

