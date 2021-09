Entrano in una casa per svaligiarla, ma ci sono le telecamere nascoste: due arresti, caccia al complice Due persone sono finite in manette, mentre è caccia al terzo complice. I tre si sono intrufolati in un’abitazione a Gragnano, nella provincia di Napoli, per svaligiarla: non sapevano però che la casa era piena di telecamere nascoste. All’arrivo dei carabinieri, dopo una violenta colluttazione, due ladri sono stati arrestati mentre il terzo è riuscito a fuggire.

A cura di Valerio Papadia

Si sono intrufolati in un appartamento vuoto, convinti che non avrebbero avuto problemi a svaligiarlo e a far perdere poi le loro tracce. I tre ladri, però, non hanno fatto i conti con il fatto che l'abitazione fosse disseminata di telecamere, grazie alle quali il proprietario ha notato la loro presenza e ha allertato le forze dell'ordine. Accade a Gragnano, nella provincia di Napoli, dove due persone sono state arrestate dai carabinieri, mentre il terzo malvivente è riuscito a darsi alla fuga. I tre ladri si sono intrufolati nell'abitazione in via Giovanni della Rocca portando alcuni borsoni, che hanno riempito con capi di abbigliamento e liquori: le telecamere di cui, come detto, la casa era disseminata, grazie a un'app per cellulari a cui sono collegate, hanno notificato la presenza dei malintenzionati al proprietario, che ha subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che si sono ritrovati davanti i malviventi: uno di loro è riuscito a darsi alla fuga, mentre gli altri due sono stati arrestati dopo una violenta colluttazione con i militari dell'Arma; si tratta di un uomo di 41 anni di origine bulgare e di un 34enne di origine georgiana, che sono stati ammanettati e portati in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. I carabinieri sono sulle tracce del malvivente che è riuscito a scappare. La refurtiva, invece, è stata completamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.