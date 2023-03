Entra in un centro di accoglienza e accoltella un ospite, poi aggredisce anche gli agenti Un 32enne nigeriano arrestato dopo essere entrato in un centro d’accoglienza ed aver accoltellato un ospite, per poi aggredire anche gli agenti intervenuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima è entrato in piena notte in un centro d'accoglienza, poi ha aggredito uno degli ospiti all'interno, ferendolo con un'arma da taglio. Quindi, scoperto dagli agenti, si è scagliato anche contro di loro, aggredendoli fisicamente. Alla fine, l'uomo è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti del Commissariato San Carlo, e deve ora rispondere di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo si trova ora in una cella di sicurezza, in attesa di giudizio.

La vicenda in un centro d'accoglienza ai Ponti Rossi

Tutto è accaduto nella scorsa mattina, in via Santa Maria dei Monti all'altezza dei Ponti Rossi (la zona di Napoli così chiamata dai caratteristici semicerchi di laterizio rossi che attraversano la strada e che altro non sono che i resti dall'antico acquedotto romano di Napoli), dove si trova un centro d'accoglienza per stranieri. Qui, un uomo di 32 anni di origine nigeriana si era introdotto nella notte, aggredendo e ferendo un ospite con un'arma da taglio.

L'arresto dopo una colluttazione con i poliziotti

Gli agenti di polizia lo hanno così controllato ed invitato a lasciare la struttura, ma a quel punto l'uomo non solo non ha voluto lasciare la struttura, ma gli si è scagliato contro, danneggiando anche le suppellettili. Al termine della colluttazione, gli agenti del commissariato San Carlo sono riusciti a bloccarlo e dichiararlo in arresto. Per A.A., nigeriano di 32 anni, è scattata così la denuncia per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, nonché il trasferimento in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria ed in attesa di giudizio.