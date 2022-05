Entra in pizzeria a Gragnano e spara ad un 24enne: ricercato, ricoverato il giovane Forse una lite precedente dietro agli spari all’interno di una pizzeria di Gragnano: un 24enne ferito alle gambe è stato portato in ospedale al San Leonardo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Forse una lite, forse un altro movente al momento sconosciuto: fatto sta che ieri sera un uomo è entrato in una pizzeria di Gragnano, nella provincia napoletana più meridionale, ed ha aperto il fuoco contro un 24enne che si trovava all'interno, ferendolo alle gambe. Il giovane è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli spari all'interno della pizzeria

La vicenda è accaduta la scorsa notte, all'interno di una pizzeria di Gragnano dove si trovava un 24enne incensurato originario della vicina Sorrento. Attorno alle 23, un altro uomo presumibilmente da solo, è entrato nel locale ed ha aperto il fuoco contro di lui, ferendolo alla gamba destra con due colpi di pistola per poi darsi alla fuga. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della Stazione di Gragnano e i colleghi della sezione operativa di Castellammare di Stabia, mentre i sanitari del 118 sono arrivati per le cure del caso, accompagnando poi il ragazzo in ospedale al San Leonardo: le sue condizioni non sono gravi, ma si trova ora ricoverato all'interno del nosocomio stabiese.

Inquirenti seguono tutte le piste

I militari dell'Arma stanno cercando di acquisire eventuali testimonianze ed immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di dare un nome e un volto al responsabile, ricercato in tutta la zona. Maggiori chiarimenti potrebbe fornirli anche il ragazzo ferito, una volta che sarà ascoltato dagli inquirenti: da quanto si apprende, potrebbe essere stata una lite in precedenza a scatenare la reazione dell'uomo. Sembrerebbe invece scartata al momento l'ipotesi dell'agguato: il giovane ferito è incensurato e considerato lontano da ambienti criminali. Gli inquirenti seguono in ogni caso tutte le piste.