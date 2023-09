Entra in casa con una scusa e violenta un ragazzino di 13 anni: arrestato un 24enne a Benevento L’episodio si è verificato nella serata di ieri al Rione Libertà: è stata la nonna del ragazzino, una volta rincasata, a scoprire cosa fosse accaduto e ad allertare la polizia.

Orrore nella serata di ieri, mercoledì 6 settembre, a Benevento: un ragazzino di 13 anni è stato violentato in casa da un giovane di 24 anni, che è stato poi arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda al Rione Libertà, complesso di edilizia popolare della città sannita: da quanto si apprende, il 24enne è riuscito, con un pretesto, a entrare in casa, dove il 13enne si trovava temporaneamente da solo. Approfittando proprio di questa circostanza, il molestatore ha abusato sessualmente del ragazzino.

È stata la nonna della vittima, una volta rientrata in casa, a scoprire cosa stesse accadendo: la donna ha così subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Benevento , guidati dal vicequestore Flavio Tranquillo, che hanno avviato le indagini per individuare immediatamente l'assalitore. Gli agenti, con il supporto di una psicologa, hanno ascoltato anche il racconto del 13enne vittima della violenza. In poco tempo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 24enne, ora accusato della presunta violenza sessuale ai danni del minore: l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.