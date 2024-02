Emanuele Giovannini muore a 38 anni dopo operazione per perdere peso: disposta l’autopsia, tre medici indagati Emanuele Giovannini, originario del Teramano, è morto all’ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento: la Procura ha aperto una inchiesta: tre medici risultano indagati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È morto a soli 38 anni Emanuele Giovannini, originario di Tortoreto, nella provincia di Teramo: il giovane è deceduto all'ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento, dove si era sottoposto a un intervento chirurgico per perdere peso. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia, la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto una inchiesta sulla morte di Emanuele Giovannini e ha disposto l'autopsia sul corpo del 38enne, che chiarirà ogni dubbio sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità; al momento, come atto dovuto e prassi in casi del genere, risultano indagati tre medici dell'ospedale beneventano. Emanuele Giovannini lascia la moglie e i loro tre figli di 9, 8 e 4 anni.

Dopo l'intervento per perdere peso a cui si è sottoposto Giovannini, qualcosa è andato storto. Il 38enne è stato così riportato in sala operatoria, ma è deceduto durante il secondo intervento chirurgico. I familiari, dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine, si sono rivolti allo Studio 3A per l'assistenza legale. La Procura di Benevento, come detto, ha aperto una inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati tre medici dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli: si tratta di tre medici dell'Unità Complessa di Chirurgia che hanno seguito e operato il 38enne.

Domani, venerdì 23 febbraio, la Procura di Benevento – titolare del fascicolo la dottoressa Chiara Maria Marcaccio – conferirà l'incarico per l'autopsia ai consulenti tecnici d'ufficio.