Elezioni Regionali Campania, Meloni: “De Luca e Fico pensano di potersi prendere gioco di voi”

Foto Veronica Di Palo / Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultime battute della campagna elettorale in Campania, dove si vota il 23 e 24 novembre per eleggere il nuovo presidente della Regione. A Napoli quest'oggi sono arrivati i maggiori esponenti del centro-destra attualmente al governo, tra cui la premier Giorgia Meloni e i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alla guida di Palazzo Santa Lucia.

"Pensano di potersi prendere gioco di voi, ma una politica che ha rispetto per i propri cittadini non si prende gioco dei cittadini", ha detto dal palco Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), commentando: "Roberto Fico che definiva il Partito Democratico il pericolo pubblico numero uno del Paese, ma che oggi non ha problemi ad allearsi con il Partito Democratico per fare il presidente della Regione. Diceva che il modello De Luca non rappresenta il futuro della Campania", E io vorrei chiedere a Roberto Fico: se il modo di governare di De Luca va benissimo, perché Roberto Fico e il Movimento Cinque Stelle lo hanno descritto per anni come un sistema clientelare che soffocava le persone oneste in Campania? Mentivano prima oppure hanno deciso che alla fine era meglio far parte di quel sistema piuttosto che combatterlo? Perché delle due l'una le due cose non stanno insieme".

Anche Matteo Salvini (Lega) ha attaccato duramente Fico, definendolo "una persona simpatica, ci puoi andare a vedere il Napoli", ma aggiungendo anche anche che "se hai due lire sul conto corrente il giorno dopo non trovi più niente, perché invece di sconfiggere la povertà ha sconfitto la sua, di povertà".